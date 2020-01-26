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Россия завоевала 10 медалей из 12 возможных на ЧЕ-2020 по фигурному катанию

Россия завоевала 10 медалей из 12 возможных на ЧЕ-2020 по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигуристы в 10 из 12 случаев выигрывали медали чемпионата Европы-2020, который проходил в австрийском Граце.

Чемпионами Европы в Граце стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.

Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.

Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.

По одной награде на свой счёт записали сборные Франции и Грузии. Французская спортивная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – серебро, а грузинский фигурист Морис Квителашвили в одиночном мужском катании – бронза.

Ознакомиться с медальным зачётом чемпионата Европы в Граце (Австрия), проходившем с 22 по 25 января, можно на «Чемпионате».

Российские фигуристы выиграли всё золото чемпионата Европы впервые за 14 лет
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