Россия завоевала 10 медалей из 12 возможных на ЧЕ-2020 по фигурному катанию

Российский фигуристы в 10 из 12 случаев выигрывали медали чемпионата Европы-2020, который проходил в австрийском Граце.
Чемпионами Европы в Граце стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.
Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.
Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.
По одной награде на свой счёт записали сборные Франции и Грузии. Французская спортивная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – серебро, а грузинский фигурист Морис Квителашвили в одиночном мужском катании – бронза.
Ознакомиться с медальным зачётом чемпионата Европы в Граце (Австрия), проходившем с 22 по 25 января, можно на «Чемпионате».
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