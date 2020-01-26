Чайковская — о падениях российских фигуристок: хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто

Заслуженный тренер Елена Чайковская прокомментировала итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия), где воспитанницы Этери Тутберидзе — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли весь подиум.



«Было абсолютно ожидаемо, что мы заберём весь пьедестал. Немножко расстраивает, что они, видимо, ещё не рассчитывают свои силы до конца. Здесь тренеры должны подумать, как будет лучше. Ведь все три упали во время проката. Хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто, без сбоев. Они тренируют новые элементы, но на чемпионате Европы важен грамотный расчёт, нужно стараться избегать ошибок. Не уверена, что Косторной нужно было вставлять этот лутц в самом конце. Она уже была без ног, пошла без хода, поэтому упала. Можно было лутц поставить раньше, но тут надо тренерам думать. Им есть над чем поразмыслить, чтобы к чемпионату мира прокаты были без падений, тогда будет другой эффект и впечатление.

Но все три девушки показали, чем будет женское фигурное катание в следующее десятилетие. Без четверных прыжков теперь никак. Это наш прорыв. Но мы всю жизнь в России диктовали направления во всех видах. Радостно, что мы даём понять, как надо в будущем кататься. Меня это очень радует», — сказала Чайковская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тарасова — о медалях ЧЕ: нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться