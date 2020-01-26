Мама фигуриста Козловского: когда его взял к себе Мишин, Дима расправил крылья

Виктория Козловская, мама фигуриста Дмитрия Козловского, который в паре с Александрой Бойковой выиграл золотые медали чемпионата Европы в Граце, поделилась воспоминаниями, как начиналась карьера сына.



«Он не хотел выступать в паре. А кто из одиночников хочет? Тем более после Рябининой его взял под крыло Алексей Мишин. Дима какое-то время работал в одной из его групп. И только потом сына забрала к себе Тамара Москвина. Общими усилиями мы как-то сумели объяснить ему, что, если хочет чего-то достичь, он должен понимать, насколько более реальны его перспективы в парном катании.

В какой момент осознала, что для сына спорт — это очень серьёзно? Когда Дима начал жаловаться, что тренер уделяет ему не слишком много времени. Группа была большой, а он хотел, чтобы Зинаида Алексеевна Рябинина занималась только с ним. Когда его взял к себе Мишин, Дима расправил крылья. Представляете, что значила для парня возможность находиться на одном льду с Евгением Плющенко, разминаться вместе с ним, играть в футбол?



Первое время он катался не с Сашей. Если честно, даже не помню имя девочки. Но потом ей сделали какое-то интересное предложение, она перестала приходить на тренировки. Просто написала СМС: «Прости, я ухожу». Два месяца Дима катался один вдоль борта. За это время мы ни разу не пытались как-то надавить на Москвину, чтобы она побыстрее нашла сыну партнёршу. Интуитивно чувствовали, что специалист такого уровня должен сам принимать решение в отношении пары. Вот так появилась Саша. Хотя сначала она тоже сильно упиралась: любая одиночница хочет прежде всего выиграть Олимпиаду, это закон.

Саша и Дима дружили, пока катались по отдельности. Думаю, только поэтому Саша в итоге сказала: «Если в пару с Димой, то, так и быть, попробую», — приводит слова мамы фигуриста RT.