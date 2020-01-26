Показательный номер чемпионов Европы Синициной и Кацалапова. Видео
В австрийском городе Граце гала-концертом завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Новые чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили показательный номер под композицию Who Wants to Live Forever в исполнении Сары Брайтман.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Для российского танцевального дуэта титул чемпионов Европы стал первым в карьере. В сумме Синицина и Кацалапов получили на 0,14 балла больше, чем их основные конкуренты – французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Также российские спортсмены поставили личный рекорд для произвольной программы – 131,69 балла. Российские танцевальные дуэты не завоёвывали титул европейских чемпионов с 2013 года.
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