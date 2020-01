Показательный номер чемпионов Европы Синициной и Кацалапова. Видео

В австрийском городе Граце гала-концертом завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Новые чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили показательный номер под композицию Who Wants to Live Forever в исполнении Сары Брайтман.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Для российского танцевального дуэта титул чемпионов Европы стал первым в карьере. В сумме Синицина и Кацалапов получили на 0,14 балла больше, чем их основные конкуренты – французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Также российские спортсмены поставили личный рекорд для произвольной программы – 131,69 балла. Российские танцевальные дуэты не завоёвывали титул европейских чемпионов с 2013 года.