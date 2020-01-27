В Германии недовольны победой российских фигуристок на чемпионате Европы

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф выразил недовольство триумфом российских фигуристок на чемпионате Европы — 2020 в Граце. Победу одержала Алёна Косторная. Серебряным призёром стала Анна Щербакова, бронзовым – Александра Трусова. Немка Николь Шотт продемонстрировала 13-й результат.

«Это слишком по-детски. Не думаю, что это хорошо для спорта», — приводит слова Дёнсдорфа Sueddeutsche Zeitung.

Дёнсфдорф отметил, что, несмотря на приостановку карьеры 19-летней олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, в России всё равно есть сильные фигуристки.

«Новые юные фигуристки уже здесь, у них словно фабрика. Спорт живёт конкуренцией. Поэтому такое развитие — это нехорошо», — сказал немец.