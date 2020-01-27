Президент МОК: Коби использовал силу спорта, чтобы менять жизнь людей

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
«Коби был выдающимся и настоящим олимпийским чемпионом. Он по максимуму использовал силу спорта, чтобы менять жизни людей. После ухода из игры, которую он так любил, он продолжал поддерживать олимпийское движение и был вдохновителем Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года. Нам всем будет не хватать его энергии и скромного характера. Все наши мысли вместе с его семьёй, друзьями и другими жертвами», – цитирует Баха пресс-служба МОК в своём «твиттере».
Пост доступен в «твиттере» Международного олимпийского комитета.
Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта утром 26 января. Вместе с баскетболистом на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек.
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