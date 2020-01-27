Лыжник Дюрр, регулярно использовавший допинг, приговорён к 15 месяцам тюрьмы условно

Сегодня, 27 января, бывший австрийский лыжник Йоханнес Дюрр был приговорён судом Инсбрука к 15 месяцам лишения свободы условно за использование допинга, информирует Sportschau.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи спортсмен занял восьмое место в скиатлоне. В ходе Олимпиады в допинг-пробе Дюрра был обнаружен эритропоэтин, и лыжник был отстранён от дальнейшего участия в Играх. 9 апреля 2014 года МОК подтвердил дисквалификацию спортсмена. Его отстранение закончилось 26 февраля 2016 года.

Затем в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта Дюрр признался, что использовал не только ЭПО, но и гормоны роста, инсулин, а также активно прибегал к переливанию крови. Специалисты брали его кровь, изымали красные кровяные тельца, а затем кровь вводилась обратно. Этот метод позволяет насыщать мышцы большим объёмом кислорода. В итоге Федерация лыжного спорта Австрии пожизненно дисквалифицировала Дюрра.

После скандального интервью Дюрра полиция устроила рейд на чемпионате мира 2019 года по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). В результате были разоблачены спортсмены, которые использовали кровяной допинг.