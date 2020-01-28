Сборная Норвегии недовольна отсутствием большого трамплина у женщин в программе ЧМ-2021

На грядущем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в 2021 году, в программе не будут представлены прыжки с большого трамплина среди женщин. Это решение раскритиковала сборная Норвегии.

«Я с нетерпением жду выступления в Оберстдорфе. На Кубке мира мы всегда выступаем на большом трамплине, жаль, что на грядущем чемпионате мира большого трамплина не будет. Это абсолютно бессмысленно», – цитирует норвежскую прыгунью с трамплина Марен Лундбю VG.

«Это не связано ни с чем, кроме денег. Немногие поняли, что качество стоит денег. Мы видели, как инвестиции в женские прыжки с трамплина приносят доход, но необходимы вложения, чтобы получить выгоду взамен», – прокомментировал ситуацию бывший прыгун с трамплина норвежец Клас Бреде Бротен.