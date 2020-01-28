Елистратов пропустит этап КМ в Дордрехте, чтобы подготовиться к чемпионату мира

Тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина сообщила, что Семён Елистратов не выступит на этапе Кубка мира в Дордрехте (Нидерланды), чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.
«Хотелось бы видеть больше медалей в индивидуальных дисциплинах. Не всем спортсменам удалось подойти к турниру в оптимальной форме. Были и тактические ошибки. У нас впереди два этапа Кубка мира, где мы постараемся кое-что подправить, чтобы в марте на чемпионате мира в Южной Корее выступить лучше, чем в Венгрии. В воскресенье вылетаем в Дрезден, а заключительный этап Кубка мира пройдёт с 14 по 16 февраля в Дордрехте. В Дрездене к команде присоединится Сергей Милованов. Семён Елистратов решил пропустить этап в Нидерландах, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира. Его заменит Константин Ивлиев.
Виктора Ана ещё беспокоят боли в колене. Если Ан почувствует, что готов к официальным стартам, мы сделаем замену», – цитирует Бородулину сайт Олимпийского комитета России.
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 15 марта в Сеуле.
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