14-летняя ученица Тутберидзе объявила, что уходит от тренера в танцы на льду

Российская фигуристка Алёна Канышева, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, сообщила, что уходит из одиночного катания. 14-летняя спортсменка будет выступать в танцах на льду.

«Хочу рассказать вам о переменах в моей жизни. Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку.

Хочу поблагодарить команду Тутберидзе за возможность выучить 4Т — это было моей мечтой! Также хочу поблагодарить всех тренеров, которые работали со мной в одиночном катании: Кафискину Нелли Николаевну, Рослякова Сергея Сергеевича, команду Булычёвой Оксаны Михайловны, команду Пановой Светланы Владимировны.

Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду», — написала Канышева на своей странице в «Инстаграме».