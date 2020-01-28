14-летняя ученица Тутберидзе объявила, что уходит от тренера в танцы на льду

Российская фигуристка Алёна Канышева, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, сообщила, что уходит из одиночного катания. 14-летняя спортсменка будет выступать в танцах на льду.
«Хочу рассказать вам о переменах в моей жизни. Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку.
Хочу поблагодарить команду Тутберидзе за возможность выучить 4Т — это было моей мечтой! Также хочу поблагодарить всех тренеров, которые работали со мной в одиночном катании: Кафискину Нелли Николаевну, Рослякова Сергея Сергеевича, команду Булычёвой Оксаны Михайловны, команду Пановой Светланы Владимировны.
Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду», — написала Канышева на своей странице в «Инстаграме».
- 28 января 2020
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
17:59
-
17:58
-
17:27
-
17:03
-
15:47
-
15:21
-
13:34
-
13:06
-
12:44
-
12:42
-
11:10
-
10:13
-
09:11
-
00:50
-
00:20
- 27 января 2020
-
23:45
-
23:31
-
22:46
-
22:42
-
22:32
-
22:27
-
20:50
-
20:29
-
19:36
-
19:21
-
18:48
-
18:31
-
17:32
-
17:19
-
15:20
-
14:35
-
12:14