Российские шахматисты Есипенко и Паравян сыграли вничью в 8-м туре турнира в Гибралтаре
Россияне Андрей Есипенко и Давид Паравян разошлись миром в партии восьмого тура на шахматном турнире в Гибралтаре.
Также вничью сыграли россияне Михаил Кобалия и Даниил Юффа. Другой представитель России Михаил Антипов разошёлся миром с Веселином Топаловым из Болгарии. Кирилл Алексеенко сыграл вничью с аргентинцем Аланом Пичотом, Максим Матлаков взял верх над индийцем Шардулой Гагаре.
Россиянка Наталья Погонина сыграла вничью с голландцем Питером Ломберсом.
Есипенко и Паравян после восьми раундов входят в лидирующую группу из четырёх шахматистов, в активе которых по 6,5 очка. Юффа и Кобалия набрали по 6 баллов, Антипов, Алексеенко и Матлаков — по 5,5.
Международный шахматный фестиваль в Гибралтаре завершится 31 января.
Два российских шахматиста входят в число лидеров на турнире в Гибралтаре
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