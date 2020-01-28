Российские шахматисты Есипенко и Паравян сыграли вничью в 8-м туре турнира в Гибралтаре

Россияне Андрей Есипенко и Давид Паравян разошлись миром в партии восьмого тура на шахматном турнире в Гибралтаре.

Также вничью сыграли россияне Михаил Кобалия и Даниил Юффа. Другой представитель России Михаил Антипов разошёлся миром с Веселином Топаловым из Болгарии. Кирилл Алексеенко сыграл вничью с аргентинцем Аланом Пичотом, Максим Матлаков взял верх над индийцем Шардулой Гагаре.

Россиянка Наталья Погонина сыграла вничью с голландцем Питером Ломберсом.

Есипенко и Паравян после восьми раундов входят в лидирующую группу из четырёх шахматистов, в активе которых по 6,5 очка. Юффа и Кобалия набрали по 6 баллов, Антипов, Алексеенко и Матлаков — по 5,5.

Международный шахматный фестиваль в Гибралтаре завершится 31 января.