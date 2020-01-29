Российские фигуристы Тарасова и Морозов не задумываются о смене спортивного гражданства

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не намерены выступать за другую страну.

«Во-первых, это будет нецелесообразно. Просто если размышлять логически, то это „карантин“, смена страны. Это всё сначала. Вообще никаких смыслов нет», — цитирует Морозова ТАСС.

«У нас точно нет кризиса, мы не будем уходить в какие-то дебри или ещё что-то. Такое катание связываем ещё и с тем, что опять поменяли тренеров, во второй раз за два сезона. Очень много работаем над катанием, скольжением, хореографией, и пока не получается соединить это вместе», — добавил фигурист.

Тарасова и Морозов выступают с 2012 года. С этого сезона пара тренируется в США под руководством Марины Зуевой.