Российские фигуристы Тарасова и Морозов не задумываются о смене спортивного гражданства
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не намерены выступать за другую страну.
«Во-первых, это будет нецелесообразно. Просто если размышлять логически, то это „карантин“, смена страны. Это всё сначала. Вообще никаких смыслов нет», — цитирует Морозова ТАСС.
«У нас точно нет кризиса, мы не будем уходить в какие-то дебри или ещё что-то. Такое катание связываем ещё и с тем, что опять поменяли тренеров, во второй раз за два сезона. Очень много работаем над катанием, скольжением, хореографией, и пока не получается соединить это вместе», — добавил фигурист.
Тарасова и Морозов выступают с 2012 года. С этого сезона пара тренируется в США под руководством Марины Зуевой.
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