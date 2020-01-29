Фигурист Букин — о третьем месте на ЧЕ: мы уже взрослые люди, понимаем, как судят

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, подвели итоги выступления на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Дуэт занял третье место, уступив победителям соотечественникам Виктории Синициной и Никите Кацалапову и занявшим второе место французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Судейские дела – не наша забота. Конечно, мы уже взрослые люди, понимаем, как судят, понимаем, что надо исполнять элементы так, чтобы любой специалист сказал – это правильно. И мы каждый день выполняем в Москве эту работу. Это очень тяжело, потому что у каждого своё мнение по исполнению, и ты должен подстраиваться.

Нам есть куда расти, есть моменты, которые надо исправлять. А ситуации бывают разные. В целом мы хотим кататься лучше от старта к старту, хотим прогрессировать, хотим, чтобы каждый человек видел, что мы растём. Хотим быть стильными, не похожими ни на кого, хотим привнести что-то новое в фигурное катание. Это очень важно для нас самих», — цитирует Букина РИА «Новости».

«Закончили чемпионат Европы с огромным желанием выдохнуть и готовиться с ещё большими силами и энергией к чемпионату мира. Время для этого есть. Я думаю, что чемпионат Европы был показательный для нас старт, из которого мы должны вынести что-то, что нас ещё больше поменяет, ещё больше даст нам сил», — добавила Степанова.