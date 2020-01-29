Лыжник Петерсон — о трассе в Оберстдорфе: это не спринт

Швейцарец Лорьен ван дер Грааф и швед Теодор Петерсон выразили недовольство трассой для спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия), где в 2021 году пройдёт чемпионат мира. Многие спортсмены остались недовольны как сложностью, так и длиной трассы, которая понравилась разве что победителю — представителю Норвегии Йоханнесу Хёслфоту Клебо.

«Грустно, что они изменили трассу. Она теперь совершенно другая. Организаторам стоит переосмыслить своё решение», — приводит слова ван дер Граафа Expressen.



«Будет глупо, если мы не проведём общего собрания по этому поводу. Если большинство лыжников согласны со мной, то мы должны донести свою точку зрения FIS. Мне кажется, это не спринт», — сказал Петерсон.