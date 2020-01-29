Щербакова: чувствую, что на чемпионате Европы могла сделать больше, прокатать лучше

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате Европы, где спортсменка завоевала серебряную медаль.
В декабре 2019 года Щербакова второй раз подряд стала чемпионкой России.
«Чемпионат Европы! Было много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше… Отчего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше.
Для меня выступать на таких важных соревнованиях — огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовиться к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня!
Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка.
И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам. Вы придаёте мне сил и помогаете верить в себя!» — написала Щербакова в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Щербаковой в «Инстаграме».
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