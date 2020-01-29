Зуева: Тарасова и Морозов — последние, кто выглядит на льду настоящей парой

Тренер и хореограф Марина Зуева, работающая с российской спортивной парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов, оценила выступление подопечных на чемпионате Европы в Граце. Они завоевали серебро.
«Судьи не могут ставить высокие баллы, когда атлеты начинают срывать элементы. Это касается и баллов за хореографию. Знаю точно: если Вова с Женей хорошо прокатаются, их результат способен оказаться очень высоким. Вот и всё. Конечно, оплошности ребят меня расстроили, было бы глупо это отрицать. Но лучше пусть эти неприятности произойдут сейчас, нежели в тот момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Основная-то работа у нас сделана, и вы, надеюсь, это видите. Поменялся имидж пары, она обрела лицо, поехала, закаталась. Более того, я чётко отмечаю улучшения от старта к старту.
Журналистам я постоянно объясняю: моя работа с ребятами — это никакой не переворот, не революция, не желание разрушить всё до основания и на этом месте возвести что-то новое. Я просто присоединилась к тому процессу, который шёл много лет. Даже сейчас никогда не руководствуюсь только своим мнением — стараюсь собрать по любому поводу как можно больше отзывов, особенно на соревнованиях. Это помогает более полно увидеть и оценить общую картину.
Мне нравится работать с ребятами, у меня есть что им дать, есть понимание, как их развивать дальше. Я бы даже сказала, что Тарасова и Морозов в своём роде последние из могикан: последние, кто выглядит на льду как настоящая пара, в полном смысле этого понятия», — цитирует Зуеву «RT на русском».
Золото чемпионата Европы выиграла российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Бронзовые медали завоевали их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
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