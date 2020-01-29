Голкипер сборной России по пляжному футболу возобновил тренировки после 4-летнего лечения

Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий приступил к тренировкам после травмы колена, которую получил четыре года назад.

Двукратный чемпион мира перенёс несколько операций. Ему потребовалась длительная реабилитация.

«Чувствую себя великолепно и счастлив, что здоров и могу двигаться. И причём нормально двигаться. Ничего не болит, уже обо всём забыл. В планах у меня прежде всего вернуть свою нормальную физическую форму. А там дальше уже как получится.

Не люблю делать какие-либо прогнозы, но я работаю очень тщательно и не буду загадывать вперёд. Сейчас я просто хочу вернуть свою форму", — приводит слова Бухлицкого пресс-служба пляжного московского «Локомотива».

Бухлицкий выступал за сборную России по пляжному футболу с 2005 года. Также он является пятикратным чемпионом России.