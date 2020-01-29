Лыжница Чекалёва стала восьмой в первом старте после дисквалификации

Двукратный призёр чемпионата мира—2013, российская лыжница Юлия Чекалёва вернулась после двухлетней дисквалификации. Чекалёва вышла на старт чемпионата Северо-Западного федерального округа, где проходит отбор на национальное первенство. В гонке на 10 км свободным стилем Чекалёва заняла восьмое место, проиграв три минуты Анастасии Рыгалиной.
Напомним, что Чекалёва была пожизненно дисквалифицирована МОК из-за манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи и вошла в число тех спортсменов, которых Спортивный арбитражный суд перед Играми-2018 в Пхёнчхане оправдал лишь частично. Чекалёва заключила соглашение с FIS, приняв двухлетнюю дисквалификацию.
Добавим, что в мужской лыжной гонке на 15 км на чемпионате Северо-Западного федерального округа также восьмым стал биатлонист Максим Цветков, отставший на четыре минуты от победившего Алексея Шемякина.
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