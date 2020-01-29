Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжница Чекалёва стала восьмой в первом старте после дисквалификации

Лыжница Чекалёва стала восьмой в первом старте после дисквалификации
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный призёр чемпионата мира—2013, российская лыжница Юлия Чекалёва вернулась после двухлетней дисквалификации. Чекалёва вышла на старт чемпионата Северо-Западного федерального округа, где проходит отбор на национальное первенство. В гонке на 10 км свободным стилем Чекалёва заняла восьмое место, проиграв три минуты Анастасии Рыгалиной.

Напомним, что Чекалёва была пожизненно дисквалифицирована МОК из-за манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи и вошла в число тех спортсменов, которых Спортивный арбитражный суд перед Играми-2018 в Пхёнчхане оправдал лишь частично. Чекалёва заключила соглашение с FIS, приняв двухлетнюю дисквалификацию.

Добавим, что в мужской лыжной гонке на 15 км на чемпионате Северо-Западного федерального округа также восьмым стал биатлонист Максим Цветков, отставший на четыре минуты от победившего Алексея Шемякина.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020