AIU будет рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА за отсутствие раскаяния

Совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) будет рекомендовать World Athletics исключить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики из международной федерации. Таков итог рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделке должностными лицами документов о местонахождении спортсмена, пропустившего три допинг-теста.
«Совет AIU с сожалением отмечает, что, несмотря на чёткие и убедительные доказательства, ВФЛА решила не признавать действия своих сотрудников, за которые несёт ответственность в соответствии с антидопинговыми правилами. По мнению Совета AIU, ответственная федерация в сложившихся обстоятельствах признала бы обвинения и продемонстрировала раскаяние, но ВФЛА предпочла не делать ни того, ни другого, решив отрицать любую причастность к этому делу. Такой подход вызывает глубокую обеспокоенность у Совета AIU, поскольку показывает, что нынешнее руководство Федерации является лишь продолжением предыдущего.
Направляя рекомендации в World Athletics, Совет AIU, учитывая серьёзность обвинений против ВФЛА, наличие убедительных доказательств и сохраняющуюся обеспокоенность по поводу способности нынешнего руководства ВФЛА поддерживать целостность лёгкой атлетики в России, считает, что процесс выдачи нейтрального статуса российским спортсменам должен быть приостановлен до полного выяснения обстоятельств дела.
Если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьёзности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также того факта, что предыдущие санкции не смогли удержать ВФЛА от повторного нарушения, совет World Athletics должен рассмотреть самые строгие санкции, включая исключение ВФЛА из World Athletics, а также значительный штраф и возмещение убытков на расследование», — говорится в пресс-релизе AIU.
- 29 января 2020
-
20:23
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:26
-
18:34
-
16:59
-
16:56
-
15:53
-
15:12
-
14:05
-
13:55
-
13:08
-
13:07
-
12:51
-
12:29
-
11:55
-
10:52
-
10:26
-
10:25
- 28 января 2020
-
22:56
-
22:20
-
21:19
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
17:59
-
17:58
-
17:27
-
17:03
-
15:47
-
15:21
-
13:34
-
13:06
-
12:44