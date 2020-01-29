AIU будет рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА за отсутствие раскаяния

Совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) будет рекомендовать World Athletics исключить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики из международной федерации. Таков итог рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделке должностными лицами документов о местонахождении спортсмена, пропустившего три допинг-теста.



«Совет AIU с сожалением отмечает, что, несмотря на чёткие и убедительные доказательства, ВФЛА решила не признавать действия своих сотрудников, за которые несёт ответственность в соответствии с антидопинговыми правилами. По мнению Совета AIU, ответственная федерация в сложившихся обстоятельствах признала бы обвинения и продемонстрировала раскаяние, но ВФЛА предпочла не делать ни того, ни другого, решив отрицать любую причастность к этому делу. Такой подход вызывает глубокую обеспокоенность у Совета AIU, поскольку показывает, что нынешнее руководство Федерации является лишь продолжением предыдущего.

Направляя рекомендации в World Athletics, Совет AIU, учитывая серьёзность обвинений против ВФЛА, наличие убедительных доказательств и сохраняющуюся обеспокоенность по поводу способности нынешнего руководства ВФЛА поддерживать целостность лёгкой атлетики в России, считает, что процесс выдачи нейтрального статуса российским спортсменам должен быть приостановлен до полного выяснения обстоятельств дела.

Если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьёзности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также того факта, что предыдущие санкции не смогли удержать ВФЛА от повторного нарушения, совет World Athletics должен рассмотреть самые строгие санкции, включая исключение ВФЛА из World Athletics, а также значительный штраф и возмещение убытков на расследование», — говорится в пресс-релизе AIU.