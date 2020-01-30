Гандболисты сборной России сыграют с Турцией в отборе на чемпионат мира
По итогам жеребьёвки, прошедшей 30 января, мужская сборная России по гандболу проведёт матч со сборной Турции в первой стадии отбора на чемпионат мира 2021 года. Турнир пройдёт в пяти городах Египта с 14 января 2021 года.
Первый матч отборочного этапа состоится 15 или 16 апреля, ответный матч – 18 или 19 апреля. Победитель встречи Россия – Турция выйдет в финальную стадию отбора. Жеребьёвка финальной стадии состоится 9 марта в Вене (Австрия).
Мужская сборная России по гандболу дважды в истории становилась чемпионом мира. В последний раз это удалось сделать на чемпионате мира в Японии в 1997 году. В финале российские спортсмены встречались со сборной Швеции. Встреча завершилась со счётом 23:21 в пользу россиян.
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