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Олимпийский чемпион по плаванию Стравью завершил карьеру

Олимпийский чемпион по плаванию Стравью завершил карьеру
Другие / Водные виды спорта 0

Французский пловец Жереми Стравью объявил о завершении профессиональной карьеры. Стравью является обладателем золота Олимпийских игр-2012 в Лондоне, четырёхкратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы.

Французский спортсмен продолжал регулярно выступать на турнирах, в том числе на прошедшем в выходные Euro Meet 2020 в Люксембурге, где его лучшим результатом стало пятое место на стометровке баттерфляем.

«Когда я выходил из воды, я понимал, что это моё последнее выступление. Моё приключение подошло к концу, я принял это решение с облегчением. Это далось мне непросто. Я уверен в том, что я делаю. Я достиг момента, когда пора остановиться. Время пришло», – цитирует Стравью Courrier Picard.

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