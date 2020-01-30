Олимпийский чемпион по плаванию Стравью завершил карьеру
Французский пловец Жереми Стравью объявил о завершении профессиональной карьеры. Стравью является обладателем золота Олимпийских игр-2012 в Лондоне, четырёхкратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы.
Французский спортсмен продолжал регулярно выступать на турнирах, в том числе на прошедшем в выходные Euro Meet 2020 в Люксембурге, где его лучшим результатом стало пятое место на стометровке баттерфляем.
«Когда я выходил из воды, я понимал, что это моё последнее выступление. Моё приключение подошло к концу, я принял это решение с облегчением. Это далось мне непросто. Я уверен в том, что я делаю. Я достиг момента, когда пора остановиться. Время пришло», – цитирует Стравью Courrier Picard.
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