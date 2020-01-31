В Испании задержаны организаторы международной сети распространения допинга

В Испании задержали организаторов международной сети, которая занималась продажей запрещённого в спорте вещества эритропоэтина (ЭПО).
Как сообщает El Mundo, спецоперация прошла в двух городах — в Барселоне и Кадисе. Организаторами сети оказались несколько граждан Сербии, один из которых жил в Барселоне. Фигурантами дела являются шесть человек.
Покупателями были как любители, так и профессиональные спортсмены из других стран. Их имена могут передать спортивным дисциплинарным органам.
Эритропоэтин (ЭПО) нелегально применяется как допинг в некоторых видах спорта. Этот стимулятор помогает спортсменам улучшать доставку кислорода к мышцам.
В результате применения эритропоэтина известный американский велогонщик Лэнс Армстронг в 2012 году был наказан пожизненной дисквалификацией.
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