В Испании задержаны организаторы международной сети распространения допинга

В Испании задержали организаторов международной сети, которая занималась продажей запрещённого в спорте вещества эритропоэтина (ЭПО).

Как сообщает El Mundo, спецоперация прошла в двух городах — в Барселоне и Кадисе. Организаторами сети оказались несколько граждан Сербии, один из которых жил в Барселоне. Фигурантами дела являются шесть человек.

Покупателями были как любители, так и профессиональные спортсмены из других стран. Их имена могут передать спортивным дисциплинарным органам.

Эритропоэтин (ЭПО) нелегально применяется как допинг в некоторых видах спорта. Этот стимулятор помогает спортсменам улучшать доставку кислорода к мышцам.

В результате применения эритропоэтина известный американский велогонщик Лэнс Армстронг в 2012 году был наказан пожизненной дисквалификацией.