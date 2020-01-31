Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпион мира велогонщик Кириенко завершил карьеру по рекомендации врачей

Чемпион мира велогонщик Кириенко завершил карьеру по рекомендации врачей
Другие / Велоспорт 0

Чемпион мира 2015 года белорусский велогонщик Василий Кириенко по рекомендации врачей решил завершить карьеру. 38-летний спортсмен выступал за команду Ineos.

«Это действительно печальный день для меня, но это правильное решение, основанное на рекомендации врачей. У меня была замечательная карьера, и я наслаждался каждой минутой гонок с этой командой. Это было невероятное путешествие, и я благодарен за ту поддержку, которую получал на протяжении своих выступлений», – приводит слова Кириенко официальный сайт НОК Беларуси.

Кириенко является двукратным победителем Европейских игр. В его активе победы на этапах престижных многодневок «Джиро д'Италия» и «Вуэльта». На чемпионатах мира он также завоевал одну серебряную и две бронзовые медали.

Велогонщик Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020