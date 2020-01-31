Чемпион мира велогонщик Кириенко завершил карьеру по рекомендации врачей
Чемпион мира 2015 года белорусский велогонщик Василий Кириенко по рекомендации врачей решил завершить карьеру. 38-летний спортсмен выступал за команду Ineos.
«Это действительно печальный день для меня, но это правильное решение, основанное на рекомендации врачей. У меня была замечательная карьера, и я наслаждался каждой минутой гонок с этой командой. Это было невероятное путешествие, и я благодарен за ту поддержку, которую получал на протяжении своих выступлений», – приводит слова Кириенко официальный сайт НОК Беларуси.
Кириенко является двукратным победителем Европейских игр. В его активе победы на этапах престижных многодневок «Джиро д'Италия» и «Вуэльта». На чемпионатах мира он также завоевал одну серебряную и две бронзовые медали.
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