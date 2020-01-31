Норвежский журналист: Йохауг установила неофициальный рекорд мира на чемпионате страны

Норвежский журналист NRK Торгейр Бьёрн восхитился результатом Терезе Йохауг, который спортсменка показала в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате страны в Коннеруде. 10-кратная чемпионка мира пробежала дистанцию за 21 минуту 33 секунды.



«Это неофициальный мировой рекорд», — отметил Бьёрн.



Известно, что рекорды мира на национальных соревнованиях не фиксируются. К тому же, по словам Йохауг, дистанция индивидуальной гонки была немного короче.



«Я думаю, что круг был 4,45 километра. Поэтому мы пробежали, может быть, девять километров. Но это было правда быстро. На трассе был лёд, что потребовало дополнительных усилий. Но больше всего я довольная разницей во времени», — приводит слова Йохауг VG.



Терезе опередила Астрид Якобсен, которая завоевала серебряную награду, на 44,6 секунды.



Йохауг уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, набрав 1553 очка. На втором месте россиянка Наталья Непряева (1087), на третьем — ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг (1020).

Йохауг выиграла гонку на 10 км на чемпионате Норвегии