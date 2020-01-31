Козловский — о банкете фигуристов: перепутали вход, все пошли в казино

Российский фигурист Дмитрий Козловский, ставший чемпионом Европы в паре с Александрой Бойковой, рассказал о заключительном банкете фигуристов после соревнований в Граце (Австрия).

«Банкет должен был состояться в опере, потом сказали, что он будет в казино. В этот момент все обрадовались, а потом оказалось, что это одно и то же место. Мы сначала вообще перепутали вход, все пошли в казино», — сказал Козловский в программе «Вечерний Ургант».

«Мы просто сделали вид, что перепутали. Просто всем в казино хотелось», — добавил чемпион Европы Дмитрий Алиев.

«Трудно ли было танцевать вальс на балу? Ваня Букин меня и Диму Алиева учил танцевать вальс. Хорошо, что без камер и никто это не снимал», — улыбнулся Козловский.



Иван Букин в дуэте с Александрой Степановой стал бронзовым призёром в танцах на льду.

Фото доступно в «инстаграме» Александры Бойковой