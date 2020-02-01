Фигуристы школ Тутберидзе и Мозер выступят в шоу «Путь к победе» в Москве

Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при Алёна Косторная и двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков станут участниками ледового шоу «Путь к победе», которое пройдёт 26 февраля в Москве.

Яркое и зрелищное показательное мероприятие объединит две столичные школы фигурного катания – учеников Этери Тутберидзе (Самбо-70, «Хрустальный») и Нины Мозер («Воробьёвы горы»).

Предварять показательные выступления будут мастер-классы от «Тутберидзе Тим» и «Мозер Тим» (#TeamTutberidze и #MozerTeam), в ходе которых можно будет познакомиться с работой детских тренеров, хореографов, тренеров по физической подготовке.

В числе участников шоу «Путь к победе» также Александра Трусова, Анна Щербакова, Наталья Забияко и Александр Энберт. На московском льду фигуристы покажут свои победные программы.