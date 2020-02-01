Сборная России по мини-футболу, обыграв Хорватию, получила путёвку на ЧМ-2020

В Осиеке (Хорватия) завершились матчи квалификации чемпионата мира — 2020 по мини-футболу в группе С. Сборная России в напряжённейшем поединке обыграла команду Хорватии со счётом 4:3. Россияне заняли первое место в группе С и заработали прямую путёвку на чемпионат мира. Ставшие вторыми хорваты сыграют стыковой матч за выход на первенство планеты.
После неожиданной ничьей в поединке команд Азербайджана и Словакии (3:3) сборной России, чтобы выйти на чемпионат мира, необходимо было обязательно побеждать лидера подгруппы и хозяина площадки — сборную Хорватии. Иначе россияне оставались бы третьими в подгруппе и не сыграли на чемпионате мира.
Дубль в первом тайме оформил Эдер Лима, решающий гол в концовке забил Ромуло.
Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Элитный раунд
Группа С. Осиек, Хорватия
Россия — Хорватия — 4:3 (3:1).
Голы: Лима, 7, 17; Сутон, 18 (а/г); Ромуло, 39 — Байрушович, 16; Матошевич, 33, 40.
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