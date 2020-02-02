Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Травмированный регбист убежал от доктора и спас команду. Видео

Травмированный регбист убежал от доктора и спас команду. Видео
Другие / Регби 0

Инцидент произошёл в матче Мировой серии по регби-7 на этапе в Сиднее (Австралия). В матче за 13-е место встречались сборная Испании и сборная Японии. Испанец Франциско Эрнандес был травмирован, ему оказывали помощь у кромки поля. В это время игрок сборной Японии сумел прорваться через оборону оппонентов, однако Эрнандес не позволил атаке завершиться, резко вернувшись на поле, несмотря на кровотечение. Встреча сборных команд Испании и Японии завершилась со счётом 19:15.

Видео доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020