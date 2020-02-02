Травмированный регбист убежал от доктора и спас команду. Видео
Инцидент произошёл в матче Мировой серии по регби-7 на этапе в Сиднее (Австралия). В матче за 13-е место встречались сборная Испании и сборная Японии. Испанец Франциско Эрнандес был травмирован, ему оказывали помощь у кромки поля. В это время игрок сборной Японии сумел прорваться через оборону оппонентов, однако Эрнандес не позволил атаке завершиться, резко вернувшись на поле, несмотря на кровотечение. Встреча сборных команд Испании и Японии завершилась со счётом 19:15.
Видео доступно на «Чемпионате».
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