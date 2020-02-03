Леонова — о Трусовой: девчонка просто устала морально, ей надо выдохнуть

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова выразила мнение, что бронзовому призёру чемпионата Европы Александре Трусовой необходимо привести в порядок психологическое состояние, чтобы бороться за золото чемпионата мира – 2020.

«Я думаю, что девчонка просто устала морально, ей надо выдохнуть и с новыми силами подойти к чемпионату мира. Вспомнить те ощущения, с которыми она каталась в начале сезона. Мне кажется, в этом случае она осилит и три, и пять четверных. Во всяком случае, бороться за золото она сможет, но если восстановит свои моральные силы", — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

В сезоне-2019/2020 Трусова завоевала бронзу финала Гран-при, чемпионатов России и Европы, уступив на этих стартах соотечественницам Анне Щербаковой и Алене Косторной.

Чемпионат мира пройдёт 18-21 марта в Монреале.