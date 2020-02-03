Слуцкая — о шоу на льду озера: мечты по-настоящему могут сбываться!

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая поблагодарила всех участников шоу, состоявшегося 1 февраля на льду лесного озера в Доброграде.
«Ну что, ребятушки, мы снова сделали это! Это было что-то нереальное! Меня до сих пор немножко трясёт!
Если бы 3 года назад мне кто-нибудь сказал, что наша маленькая авантюра превратится в такое масштабное ледовое шоу, где на озере катаются мировые звёзды фигурного катания, я бы улыбнулась и ни за что бы не поверила ни одному слову! А что теперь? Теперь я вижу, что мечты по-настоящему могут сбываться!
Я от всего сердца хочу поблагодарить Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, Александру Степанову и Ивана Букина, Максима Ковтуна, Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, Марию Сотскову, Нодара Маисурадзе и Елену Йованович и всех остальных. Вы лучшие!
Также свою благодарность я хочу передать всем зрителям, которые провели этот прекрасный день с нами! Ваша энергия и задор ещё надолго останутся в наших сердцах. Дальше будет только больше! И пусть в следующем году мы снова превзойдём все свои же ожидания и сделаем всё ещё лучше! А я обещаю, что вы, как и я, тоже надолго запомните этот день», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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