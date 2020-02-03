Норвежский эксперт — о допинговом скандале с «Астаной»: связаться с Феррари — это глупость

Бывший норвежский велогонщик, а ныне телеэксперт Мадс Каггестад прокомментировал информацию о том, что датчанин Якоб Фульсанг, выступающий за «Астану», связан со скандально известным врачом Микеле Феррари, который предоставлял допинг американцу Лэнсу Армстронгу. Феррари был пожизненно отстранён от любой спортивной деятельности.

«Это печально. Будучи спортсменом, не хочешь имеет какое-либо отношение к доктору Феррари. Если информация о контактах Фульсанга с Феррари подтвердится, это может привести к дисквалификации. Насколько долгой она будет, сказать сложно. Такие дела гораздо сложнее, чем кажутся.

Я рад, что всё это вышло наружу. Думал, что руководители предпочтут оставить всё в тайне и просто продолжат проверять Фульсанга на допинг. Феррари долгие годы предоставлял допинг спортсменам. Если команда с ним связалась, это просто глупость. Якоб провёл отличный сезон. Жаль, что его карьера может пострадать из-за этого дела", — приводит слова Каггестада Dagbladet.

Антидопинговый фонд велоспорта также сообщил, что на встрече Фульсанга с Феррари присутствовал ещё один велогонщик «Астаны», Алексей Луценко.