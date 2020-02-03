Руководство ВФЛА подало в отставку

В соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации и на основании решений, принятых Комиссией Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций, сегодня, 3 февраля, состоялось внеочередное заседание Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.



Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их прав участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума были приняты следующие решения:



— передать действующей Рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года;

— передать Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями;

— всем членам Президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку.



«Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства.



Ближайшие задачи — принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», — цитирует министра спорта РФ Олега Матыцина пресс-служба ведомства.