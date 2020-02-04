FIS — Сундбю: в интересах Норвегии не превращать лыжные гонки в соревнование с Россией
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю, который недоволен нынешними квотами в Кубке мира. В 2016 году FIS приняла решение о сокращении максимальной квоты от страны на Кубке мира до шести человек.
«Повторное увеличение квот приведёт к тому, что меньше стран будет участвовать в соревнованиях. В интересах Норвегии сохранить лыжные гонки в качестве международного вида спорта, а не превращать их в соревнование с Россией», — приводит слова Миньерея NRK.
Очередной этап Кубка мира пройдёт в Фалуне (Швеция) 8-9 февраля. Лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов.
«Я не могу это понять». Сундбю раскритиковал FIS за квоты в Кубке мира
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