«Нужно хотя бы сделать предложение». В FIS отреагировали на критику со стороны Сундбю

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей отреагировал на критику системы квот в Кубке мира со стороны норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, сообщает NRK. В 2016 году FIS приняла решение о сокращении максимальной квоты от страны на Кубке мира до шести человек.

«Всегда есть возможность рассмотреть возможность возвращения прежних квот. Но нужно хотя бы сделать такое предложение. Никто, в том числе Норвегия, предложений не делали», — приводит слова Миньерея NRK.



По словам рейс-директора, целью сокращения квот было не стремление «убить доминирование Норвегии», а «предоставление большего количества мест другим странам».

Сундбю — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира.