«Нужно хотя бы сделать предложение». В FIS отреагировали на критику со стороны Сундбю
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей отреагировал на критику системы квот в Кубке мира со стороны норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, сообщает NRK. В 2016 году FIS приняла решение о сокращении максимальной квоты от страны на Кубке мира до шести человек.
«Всегда есть возможность рассмотреть возможность возвращения прежних квот. Но нужно хотя бы сделать такое предложение. Никто, в том числе Норвегия, предложений не делали», — приводит слова Миньерея NRK.
По словам рейс-директора, целью сокращения квот было не стремление «убить доминирование Норвегии», а «предоставление большего количества мест другим странам».
Сундбю — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира.
«Я не могу это понять». Сундбю раскритиковал FIS за квоты в Кубке мира
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