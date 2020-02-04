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«Нужно хотя бы сделать предложение». В FIS отреагировали на критику со стороны Сундбю

«Нужно хотя бы сделать предложение». В FIS отреагировали на критику со стороны Сундбю
Другие / Лыжный спорт 0

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей отреагировал на критику системы квот в Кубке мира со стороны норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, сообщает NRK. В 2016 году FIS приняла решение о сокращении максимальной квоты от страны на Кубке мира до шести человек.

«Всегда есть возможность рассмотреть возможность возвращения прежних квот. Но нужно хотя бы сделать такое предложение. Никто, в том числе Норвегия, предложений не делали», — приводит слова Миньерея NRK.

По словам рейс-директора, целью сокращения квот было не стремление «убить доминирование Норвегии», а «предоставление большего количества мест другим странам».

Сундбю — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира.

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