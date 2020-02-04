Олимпийская чемпионка в лыжных гонках россиянка Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом сообщает The Daily Skier.
В Ассоциацию лыжных видов спорта входят Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), федерации прыжков с трамплинов и двоеборья, горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда. На посту главы ассоциации Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева, занимавшего эту должность с 2010 года.
Елена Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной победительницей общего зачёта Кубка мира и 14-кратной чемпионкой мира. В 1998-м Вяльбе завершила профессиональную карьеру. В 2010 году была избрана на пост президента ФЛГР Была дважды переизбрана на должность (в 2014 и 2018 годах) за отсутствием альтернативных вариантов. В настоящий момент Вяльбе также является тренером сборной России по лыжным гонкам.
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