Олимпийская чемпионка в лыжных гонках россиянка Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом сообщает The Daily Skier.

В Ассоциацию лыжных видов спорта входят Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), федерации прыжков с трамплинов и двоеборья, горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда. На посту главы ассоциации Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева, занимавшего эту должность с 2010 года.

Елена Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной победительницей общего зачёта Кубка мира и 14-кратной чемпионкой мира. В 1998-м Вяльбе завершила профессиональную карьеру. В 2010 году была избрана на пост президента ФЛГР Была дважды переизбрана на должность (в 2014 и 2018 годах) за отсутствием альтернативных вариантов. В настоящий момент Вяльбе также является тренером сборной России по лыжным гонкам.