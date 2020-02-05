20-летний швед Дюплантис едва не установил мировой рекорд в прыжках с шестом

20-летний шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис был близок к установлению нового мирового рекорда. На соревнованиях в Дюссельдорфе (Германия) серебряный призёр чемпионата мира 2019 года одержал победу с результатом 6,00 м.

Арман попросил установить планку на высоте 6,17 м, что на 1 см выше мирового рекорда, принадлежащего французу Рено Лявильни. Во второй попытке Дюплантис практически взял высоту, перелетев планку, но случайно задел её рукой, которую не успел вовремя поднять.

«Я думал, что это возможно. Никогда не можешь предполагать, что на первом турнире всё получится идеально только потому, что хорошо готов. Но в этот раз получилось именно так», — приводит слова Дюплантиса Reuters.