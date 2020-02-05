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Гандболистка «Лады» Михайличенко стала лучшим игроком января по версии EHF

Гандболистка «Лады» Михайличенко стала лучшим игроком января по версии EHF
Другие / Гандбол 0

Левая полусредняя тольяттинской «Лады» Елена Михайличенко признана лучшим игроком января по версии Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом информирует пресс-служба организации.

В январе 18-летняя спортсменка записала в актив 37 мячей в четырёх матчах Кубка EHF.

«Это очень неожиданно. Приятно получить такую награду. Я действительно провела один из лучших месяцев в моей карьере. В Кубке EHF я использовала свои шансы. Возможно, по этой причине стала игроком месяца», — сказала гандболистка.

Михайличенко стала третьей россиянкой после Дарьи Дмитриевой и Анны Вяхиревой, которая была удостоена звания игрока месяца.

У мужчин лучшим игроком минувшего месяца по версии EHF стал хорват Домагой Дувняк, выступающий за немецкий клуб «Киль».

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