Гандболистка «Лады» Михайличенко стала лучшим игроком января по версии EHF
Левая полусредняя тольяттинской «Лады» Елена Михайличенко признана лучшим игроком января по версии Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом информирует пресс-служба организации.
В январе 18-летняя спортсменка записала в актив 37 мячей в четырёх матчах Кубка EHF.
«Это очень неожиданно. Приятно получить такую награду. Я действительно провела один из лучших месяцев в моей карьере. В Кубке EHF я использовала свои шансы. Возможно, по этой причине стала игроком месяца», — сказала гандболистка.
Михайличенко стала третьей россиянкой после Дарьи Дмитриевой и Анны Вяхиревой, которая была удостоена звания игрока месяца.
У мужчин лучшим игроком минувшего месяца по версии EHF стал хорват Домагой Дувняк, выступающий за немецкий клуб «Киль».
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