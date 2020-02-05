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Президент USADA: российское дело не будет завершено до Олимпийских игр

Президент USADA: российское дело не будет завершено до Олимпийских игр
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил мнение, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о лишении статуса соответствия РУСАДА и санкциях к российскому спорту может быть вынесено лишь после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Решение, как мы понимаем, не будет вынесено вовремя, чтобы избежать дискредитации Игр в Токио этим летом. Президент МОК недавно заявил, что к любым спортсменам, которые начнут протестовать во время Игр, будут применяться жёсткие наказания.

Посыл очевиден: российское дело не будет завершено до Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут этим летом в Токио. Предупредительный сигнал со стороны президента МОК в адрес спортсменов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен. Безусловно, история будет строго судить эти решения», — приводит слова Тайгарта ТАСС.

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