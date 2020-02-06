Американский журнал признал Шубенкова лучшим легкоатлетом десятилетия в беге с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом десятилетия в беге с барьерами на дистанции 110 м по версии американского журнала Track and Field.
За 10 лет 29-летний Сергей Шубенков завоевал золотую медаль чемпионата мира (2015), дважды стал чемпионом Европы (2012, 2014) и установил рекорд России (12,92 секунды) в беге с барьерами на 110 м.
Помимо Шубенкова в рейтингах, составленных отдельно для каждой из легкоатлетических дисциплин, многие российские спортсмены оказались в десятке лучших. В прыжках в высоту третьим стал чемпион мира и Европы Иван Ухов, серебряные призёры чемпионатов мира Данил Лысенко и Алексей Дмитрик заняли восьмое и девятое места соответственно. В прыжках в длину пятое место занял чемпион мира и чемпион Европы в помещении Александр Меньков. В метании молота восьмым стал бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Литвинов-младший.
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