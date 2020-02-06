Тарасова: Кихира не даст покоя нашим фигуристкам на чемпионате мира

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высоко оценила выступление Рики Кихиры в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). Японская фигуристка получила за свой прокат 81,18 бала и стала лидером соревнований.
«Кихира хорошо каталась, сделала отличный тройной аксель и очень достойно показала саму программу. Если раньше в программе были какие-то неточности, то сейчас Рика пластически сделала её великолепно. Она прибавила. Нашим девчонкам она не даст покоя на чемпионате мира. Ну и хорошо. Пусть старается, и наши будут стараться. Нельзя, чтобы никто не кусал тебя за хвост. Это обязательно нужно.
Ю Ён тоже с качественным акселем, но коротким выездом. На выезде она аж перевернулась. Но полноценная конкурентка для наших пока только Рика.
В короткой программе на чемпионате мира будет тяжело всем, ведь аксель в три с половиной оборота у нас только у Косторной. У Трусовой и Щербаковой его пока нет», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
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