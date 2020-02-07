Олимпийский чемпион лыжник Тёнсет: я рискнул и теперь расплачиваюсь

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский лыжник Дидрик Тёнсет прокомментировал неудачное выступление в нынешнем сезоне. На первом этапе Кубка мира в Руке он стал четвёртым в гонке на 15 км классическим стилем и седьмым — в гонке преследования свободным стилем. После этих соревнований он отправился на чемпионат Европы по кроссу в Лиссабоне, и его результаты в лыжных гонках пошли на спад.
«Вся моя форма осталась в Португалии. Перед Рождеством и сразу после него я был одним из худших лыжников в Кубке мира. Перед выступлением в Лиссабоне я подхватил кишечный вирус, но всё же рискнул выступить.
Теперь я жалею, что участвовал в этих соревнованиях. Но, думаю, жалел бы ещё больше, если бы не решился на это. Я рискнул и теперь расплачиваюсь. Следующей зимой кроссы я бегать не стану. Я сделаю трёхлетний перерыв в беге", — цитирует Тёнсета Dagbladet.
В общем зачёте Кубка мира Тёнсет занимает 24-е место.
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