Клебо в шутку рассказал о плюсе сломанного пальца
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает восстанавливаться после перелома пальца.
Спортсмен с юмором относится к своей травме. Лыжник опубликовал в «Инстаграме» фотографию из дома, где его отец убирает снег.
«У меня сломан палец, поэтому мне не надо самому делать эту работу. Папе повезло, что у меня есть самый крутой снегоуборщик», — написал Клебо.
Из-за полученной травмы Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который состоится 8-9 февраля. Ранее норвежец заявил, что прекратил борьбу за лидерство в общем зачёте Кубка мира и заранее поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой.
В общем зачёте КМ Клебо отстаёт от Большунова на 235 очков.
Запись доступна на странице Клебо в «Инстаграме».
Клебо может заработать на новости о сломанном пальце до $ 8,5 тыс.
Клебо продолжает тренировки, несмотря на перелом пальца
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