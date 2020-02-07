Клебо в шутку рассказал о плюсе сломанного пальца

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает восстанавливаться после перелома пальца.

Спортсмен с юмором относится к своей травме. Лыжник опубликовал в «Инстаграме» фотографию из дома, где его отец убирает снег.

«У меня сломан палец, поэтому мне не надо самому делать эту работу. Папе повезло, что у меня есть самый крутой снегоуборщик», — написал Клебо.

Из-за полученной травмы Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который состоится 8-9 февраля. Ранее норвежец заявил, что прекратил борьбу за лидерство в общем зачёте Кубка мира и заранее поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой.

В общем зачёте КМ Клебо отстаёт от Большунова на 235 очков.

Запись доступна на странице Клебо в «Инстаграме».

Клебо может заработать на новости о сломанном пальце до $ 8,5 тыс.