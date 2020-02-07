Солдатова: не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья и тренеры

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова прокомментировала информацию о том, что она была госпитализирована в связи с попыткой самоубийства.
«Всем привет. Я хочу сказать спасибо за то, что писали очень много приятных слов — „поправляйся, выздоравливай“, но сейчас это немножечко неактуально, потому что я жива, я здорова. Со мной всё прекрасно, я чувствую себя просто отлично. Хочу сказать, что я в шоке от всей этой ситуации колоссальном. Ладно я… Не представляю, какой ужас пережили мои родители, мои друзья, мои тренеры. Это просто за гранью разумного. Хочу сказать: никогда не верьте прессе. Потому что бывает, что пишут вот такой ужас. Я не первый раз сталкиваюсь с любовью жёлтой прессы. Но вся эта ситуация переходит границы», — сказала Солдатова в видеообращении, опубликованном в её «инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
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