Солдатова: не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья и тренеры

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова прокомментировала информацию о том, что она была госпитализирована в связи с попыткой самоубийства.

«Всем привет. Я хочу сказать спасибо за то, что писали очень много приятных слов — „поправляйся, выздоравливай“, но сейчас это немножечко неактуально, потому что я жива, я здорова. Со мной всё прекрасно, я чувствую себя просто отлично. Хочу сказать, что я в шоке от всей этой ситуации колоссальном. Ладно я… Не представляю, какой ужас пережили мои родители, мои друзья, мои тренеры. Это просто за гранью разумного. Хочу сказать: никогда не верьте прессе. Потому что бывает, что пишут вот такой ужас. Я не первый раз сталкиваюсь с любовью жёлтой прессы. Но вся эта ситуация переходит границы», — сказала Солдатова в видеообращении, опубликованном в её «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой