Итальянский фигурист Грассль заявил, что хочет стажироваться у Тутберидзе

17-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, что хочет пройти стажировку в группе Этери Тутберидзе.
«Мне очень нравится Россия, и я хотел бы поехать летом на стажировку в группу Этери Тутберидзе. Я спрошу у неё, можно ли мне будет приехать летом на две недели или в мае. Знаю, что это будет очень сложно, но я хочу попробовать новые техники. Мой тренер Лоренцо Магри постарается помочь мне всё это организовать», – цитирует Грассля «Газета.Ru».
Также фигурист рассказал об отношениях с подопечными Тутберидзе: «Мы часто пересекались с Аней Щербаковой на различных шоу, так что я неплохо её знаю и всегда болею за неё. Смотрел также чемпионат России в декабре и радовался её победе. С Алёной Косторной и Александрой Трусовой я тоже виделся на шоу, но мы не очень много общались. С Сашей, например, говорили друг другу «привет». С Алёной встречались на одном гала-вечере не так давно — в январе — и тоже в основном только здоровались».
Грассль является бронзовым призёром чемпионата мира и чемпионом Италии. Ранее фигурист стажировался и у других российских специалистов: у Евгения Рукавицына, тренера Дмитрия Алиева, у Светланы Соколовской, тренера Александра Самарина и у Алексея Мишина.
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