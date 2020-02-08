Глейхенгауз отреагировал, что в группе Тутберидзе может появиться итальянский фигурист

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал желание 17-летнего итальянского фигуриста Даниэля Грассля пройти стажировку в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Грассль заявил, что ему очень нравится Россия, и летом он хотел бы приехать «попробовать новые техники».
«Посмотрим, пока не могу сказать. Будет обращение, и мы его рассмотрим», — цитирует Глейхенгауза Sport24.
Грассль является бронзовым призёром чемпионата мира и чемпионом Италии. Ранее фигурист стажировался и у других российских специалистов: у Евгения Рукавицына, тренера Дмитрия Алиева, у Светланы Соколовской, тренера Александра Самарина и у Алексея Мишина.
Вчера, 7 февраля, на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске завершились соревнования девушек. Победу одержала Камила Валиева.
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