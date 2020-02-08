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Загитова упала, исполняя показательный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе

Загитова упала, исполняя показательный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в ледовом шоу Art on Ice в Цюрихе (Швейцария). 17-летняя спортсменка представила два показательных номера.

В первом случае Загитова выступила в платье, которое использовала для короткой программы этого сезона. Но сама постановка была не совсем привычной. Алина откатала выступление не под песню Me Voy, а под — Hallelujah. Фигуристка исполнила чистый тройной лутц, но потом сделала бабочку и упала с тройного флипа.

Фото: Alina Zagitova Media for Fans

Фото: Alina Zagitova Media for Fans

Во втором выступлении Алина появилась в платье из короткой программы прошлого сезона «Призрак Оперы». под песню Glitter and gold. С этим прокатом она справилась без ошибок.

13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).

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