Бывший игрок сборной Пакистана по крикету попал в британскую тюрьму за договорные матчи

Экс игрока сборной Пакистана по крикету Насира Джамшеда приговорили к 17 месяцам британской тюрьмы за участие в договорных матчах.
Британские правоохранительные органы выяснили, что Джамшед являлся одним из организаторов договорных игр с фиксированным результатом на нескольких крупных турнирах. Матчи состоялись в чемпионатах Бангладеша и Пакистана, информирует Reuters. Сам 30-летний спортсмен провёл на международном уровне 68 встреч.
Ранее руководство лиги Пакистана дисквалифицировал Джамшеда на 10 лет, а также ещё двух крикетистов за участие в договорных матчах.
За организацию договорных матчей в крикете лишением свободы наказывают не впервые. В 2011 году ещё три пакистанца получили тюремные сроки за нечестную игру во встрече со сборной Англии.
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