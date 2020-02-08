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Бывший игрок сборной Пакистана по крикету попал в британскую тюрьму за договорные матчи

Бывший игрок сборной Пакистана по крикету попал в британскую тюрьму за договорные матчи
Другие / Прочие виды спорта 0

Экс игрока сборной Пакистана по крикету Насира Джамшеда приговорили к 17 месяцам британской тюрьмы за участие в договорных матчах.

Британские правоохранительные органы выяснили, что Джамшед являлся одним из организаторов договорных игр с фиксированным результатом на нескольких крупных турнирах. Матчи состоялись в чемпионатах Бангладеша и Пакистана, информирует Reuters. Сам 30-летний спортсмен провёл на международном уровне 68 встреч.

Ранее руководство лиги Пакистана дисквалифицировал Джамшеда на 10 лет, а также ещё двух крикетистов за участие в договорных матчах.

За организацию договорных матчей в крикете лишением свободы наказывают не впервые. В 2011 году ещё три пакистанца получили тюремные сроки за нечестную игру во встрече со сборной Англии.

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