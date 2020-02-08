Валиева рассказала, почему её оценки нельзя сравнивать с Косторной, Трусовой и Щербаковой

Чемпионка России среди юниоров Камила Валиева заявила, что пока не спешит переходить на взрослый уровень.
«Хотела бы соревноваться со взрослыми? Пока нет. Всё должно быть в своё время. Если по правилам с 15, значит, так и нужно. Обиды нет, от этого всё равно ничего не изменится.
С Трусовой, Щербаковой и Косторной меня сравнивать нельзя. Взрослые и юниорские программы отличаются. У них есть ещё один элемент — спираль, к примеру. Судят везде по-разному.
Меньше, чем через месяц, будет чемпионат мира среди юниоров. Ещё финал Кубка России. Пусть сначала сезон закончится, потом отдохнём. По сравнению с прошлым сезоном, очень мало стартов. Финал Кубка России будет тренировкой перед юниорским ЧМ.
Очень приятно, когда фанаты поддерживают. Флаги — это очень неожиданно", — цитирует Валиеву Sport24.
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