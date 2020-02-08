Загитова потеряла первое место в рейтинге лучших фигуристок мира. Новый лидер — Кихира

Японская фигуристка Рика Кихира после победы на чемпионате четырёх континентов возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) в женском одиночном катании. При составлении рейтинга учитываются результаты спортсменок в течение трёх последних сезонов. В зачёт входят чемпионаты под эгидой ISU, Олимпийские игры, взрослые и юниорские Гран-при, другие соревнования. Согласно рейтингу определяется, в какую разминку фигуристки попадут на чемпионате мира.
На чемпионате мира – 2020, который пройдёт в Монреале (Канада) с 23 по 29 марта, не выступят сразу четыре фигуристки из топ-10 (россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева, японка Каори Сакамото и Элизабет Турсынбаева из Казахстана). Оставшиеся шестеро — японки Кихира, Сатоко Мияхара и Вакаба Хигучи, американка Бради Теннелл, россиянки Алёна Косторная и Анна Щербакова — выступят в разминке сильнейших. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова – в предпоследней разминке.
Рейтинг ISU. Женщины
1. Рика Кихира (Япония) – 4708.
2. Алина Загитова (Россия) – 4702.
3. Сатоко Мияхара (Япония) – 4089.
4. Бради Теннелл (США) – 3864.
5. Евгения Медведева (Россия) – 3734.
6. Каори Сакамото (Япония) – 3724.
7. Алёна Косторная (Россия) – 3255.
8. Вакаба Хигучи (Япония) – 3187.
9. Анна Щербакова (Россия) – 3126.
10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 3108.
11. Александра Трусова (Россия) – 3093…
13. Софья Самодурова (Россия) – 3012…
16. Елизавета Туктамышева (Россия) – 2866.
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