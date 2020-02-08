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Фигуристка Трусова исполнила коронный кантилевер в паре

Фигуристка Трусова исполнила коронный кантилевер в паре
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова продемонстрировала навыки катания в паре. Трусова исполнила парный кантилевер в дуэте с тренером группы Этери Тутберидзе Сергеем Розановым.

Видео доступно на странице Александры Трусовой в «инстаграме».

В первый сезон среди взрослых Трусова, в активе которой четыре разных четверных прыжка, трижды проиграла своим подругам по «Самбо-70» Алёне Косторной и Анне Щербаковой: в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы. В активе Александры три бронзы и место в сборной на чемпионат мира, который пройдёт в марте в Монреале (Канада).

Трусовой принадлежит рекорд мира в произвольной программе (166,62). Чтобы повторить или улучшить его, Александре необходимо чисто выполнять элементы ультра-си, которыми она владеет.

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